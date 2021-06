அதிரடி.. தமிழகத்தில் 15 இடங்களில் எண்ணை கிணறு அமைக்க ஓஎன்ஜிசிக்கு அனுமதி மறுப்பு- தங்கம் தென்னரசு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் மீத்தேன், ஷெல் கேஸ் எடுக்க அனுமதியில்லை, என்றும், 15 இடங்களில் எண்ணை கிணறு தோண்ட கோரிய ஓஎன்ஜிசி விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

அரியலூரில் 10 இடங்களிலும், கடலூரில் 5 இடங்களிலும் எண்ணெய்கிணறு அமைக்க அரசிடம் அனுமதி கேட்டு இருந்தது ஓஎன்ஜிசி.

விளை நிலங்கள் பாழாகும் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் விவசாயிகள்.

Methane and shell gas are not allowed in Tamil Nadu and ONGC applications for drilling oil wells in 15 places have been rejected, said Minister Thangam Thennarasu. ONGC had sought permission from the government to set up oil wells at 10 locations in Ariyalur and 5 locations in Cuddalore.