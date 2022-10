வருகிறது அதிரடி சட்டம்.. கடுமையான தண்டனை.. ஆன்லைன் சூதாட்டங்களில் ஈடுபட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை தடை செய்வதற்கான அவசர சட்டத்துக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம் வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் இச்சட்டம் இயற்றப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பாக தற்கொலைகள் அதிகரித்து வந்ததையடுத்து அதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று பல தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கை எழுந்து வந்தது.

இந்நிலையில் செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கும் அவசர சட்டம் இயற்ற ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த சட்ட மசோதாவை ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக தமிழக அரசு அனுப்பி இருந்தநிலையில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கும் அவசர சட்டத்திற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், இந்த சட்டத்தில் இடம்பெற இருக்கும் முக்கியமான அம்சங்கள், தண்டனை விவரங்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுதொடர்பாக, முன்னணி ஆங்கில செய்தி தளத்தில் அரசின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் முக்கிய தலைவல்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

ஆன்லைன் சூதாட்டம் தடை சட்டம் பற்றி அறிவிப்பதில் தமிழக அரசு தாமதம் செய்தது ஏன்? - அன்புமணி ராமதாஸ்

English summary

TN Governor RN Ravi has approved a bill to ban online gambling including online rummy in Tamil Nadu. This law is to be enacted in the coming assembly session. Important features of this law, details of punishments have been released now.