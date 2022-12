ஆன்லைனில் கடன்.. குண்டு தயாரிப்பதாக போலிசிடம் கோர்த்து விட்ட லோன் ஆப்.. சென்னை அருகே பரபரப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை மாங்காடு அருகே வசித்து வரும் கபீர் அகமது, ஆன்லைன் செயலி மூலமாக கடன் வாங்கியுள்ளார். இவர் கடனை திருப்பி செலுத்தவில்லை என்பதால் கபீர் அகமது வெடிகுண்டு தயாரிப்பதாக போலீசிடம் நூதன முறையில் ஆன்லைன் செயலி நிறுவனம் சிக்க வைத்த சம்பவம் சென்னையில் அரங்கேறியுள்ளது.

ஆன்லைன் மூலமாக கடன் வழங்கும் ஏராளமான செயலிகள் உள்ளன. இதுபோன்ற செயலிகளில் அவசர தேவைக்காக பணத்தை கடனாக பெற்றுவிட்டு பிறகு அந்த செயலிகளின் மோசடி வலையில் பலரும் சிக்கி அல்லோலப்படுகின்றனர்.

கூடுதல் வட்டி வசூலிப்பதோடு..பணத்தை முழுமையாக கட்டினாலும் அதிக தொகை கேட்டு இத்தகைய செயலிகள் ஈடுபடுவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Kabir Ahmed, who lives near Mangadu, Chennai, took a loan through an online app. An incident took place in Chennai where an online application company caught Kabir Ahmed making a bomb because he did not repay the loan.