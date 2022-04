ஹிஜாப் அணிந்தால் வராதீங்க.. மாணவியின் பெற்றோரை திருப்பி அனுப்பிய தாம்பரம் பள்ளி! வலுக்கும் எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கர்நாடகத்தை தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரத்தில் உள்ள சங்கர வித்யாலயா பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு வந்த பெண்ணிடம் ஹிஜாப் அகற்ற வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் சம்பவம் குறித்து சேலையூர் போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது. போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து மாணவிகள் செல்ல எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பல இடங்களில் போராட்டங்கள் அரங்கேறின. கல்வி நிறுவனங்களில் யூனிபார்ம் முறையை பின்பற்ற அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டது.

இதை எதிர்த்து மாணவிகள் தரப்பில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் கர்நாடக அரசின் உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பு வழங்கினர். இதை எதிர்த்து மாணவிகள் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

English summary

Hijab Row: A Muslim Woman face Opposition to wearing hijab at Tambaram sankara vidyala School in admission session. Now Controversy erupted on Hijab row in Tamil Nadu after the Karnataka and filled complaint to selaiyur police station. investigating going on.