எகிறிய மவுசு.. ஓபிஎஸ்ஸை தேடிய மோடி! மேட்டர் எடப்பாடிக்கு தெரியும்! போட்டுத்தாக்கும் புகழேந்தி!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு, குஜராத்தில் கிடைத்த மரியாதை, பாஜகவின் விருப்பம் என்ன என்பதை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் உணர்த்திவிட்டது, அதனால் தான் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவது பற்றி ஈபிஎஸ் அணியினர் பேசி வருகிறார்கள் என ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவை அடுத்தடுத்து 3 முறை எடப்பாடி பழனிசாமி புறக்கணித்துள்ளார், காங்கிரஸ் கட்சிக்குக் கதவு திறக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என சி.வி.சண்முகத்தின் பேச்சு வழியாக பாஜகவுக்கு எடப்பாடி தெரியப்படுத்தியுள்ளார் எனத் தெரிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி.

போக்கு காட்டி பாஜகவைப் பணிய வைக்கலாம் என்பது எடப்பாடி பழனிசாமியின் திட்டம், பாஜகவிடம் இவர்கள் எண்ணம் பலிக்காது எனக் கூறியுள்ளார் புகழேந்தி.

English summary

The respect given to O. Panneerselvam in Gujarat has also made Edappadi Palaniswami aware of what the BJP wants, that is why the EPS team is talking about withdrawing from the BJP alliance, says OPS team Propaganda Secretary Pugazhendhi.