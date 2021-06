Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் 100 சதவீத பணியாளர்களுடன் தனியார் நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், சென்னை நோக்கி பொதுமக்கள் திரும்பி வர ஆரம்பித்துள்ளனர்.

தனியார் ஆபீஸ்களிலும் 100% ஊழியர்களுக்கு அனுமதி.. சென்னைக்கு கூட்டம் கூட்டமாக திரும்பி வரும் மக்கள்!

தமிழகத்தில் கொரோனா நோய்த்தொற்றின் பரவல் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நாளொன்றுக்கு நோய்த்தொற்று எண்ணிக்கை குறையும் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

போலாம் ரைட்.. நாளை காலை 6 மணி முதல்.. சென்னையிலிருந்து 200 பஸ்கள்.. கிருமிநாசினியுடன் ஏற்பாடு செம!

இதனை தொடர்ந்து தொற்று வேகமாக குறைந்து வரும் மாவட்டங்களான, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் மற்ற மாவட்டங்களை விட கூடுதல் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக வணிக வளாகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் 100% பணியாளர்களுடன் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai lockdown relaxation latest: People from other districts are started returning to Chennai as private companies have been given permission to operate with 100 per cent staff, in 4 districts of Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur.