சென்னை மக்களே உணவுப் பொருள்களை இருப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. மாநகராட்சி ஆணையா் பேட்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் அடுத்த சில நாள்களுக்கு கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்வதை தவிா்ப்பதுடன், உணவுப் பொருள்களை இருப்பு வைத்துக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ககன்தீப்சிங் பேடி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவான இது, தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறியுள்ளது. இன்னும் 12 மணி நேரங்களில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னைக்கு இன்றும், நாளையும் மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மஞ்சள் அலர்ட் காரணமாக இரவில் இருந்து சென்னையில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

English summary

Chennai Corporation Commissioner gagandeep Singh Bedi has advised the public to avoid going outside unnecessarily as it is likely to rain heavily in Chennai for the next few days and to stockpile food items.