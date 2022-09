17 இடங்களில் தாக்குதல்.. கவலையாக உள்ளது! தமிழக அரசு பாதுகாப்பு தர வேண்டும் - வலியுறுத்தும் சசிகலா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு போன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் யார் ஈடுபட்டாலும் உடனே நடவடிக்கை எடுத்து, தமிழ்நாடு மக்களுக்கு அரசு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என சசிகலா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை கோவை பாஜக அலுவலகத்தில் மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு தப்பிச்சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் கோவையில் பதற்றம் ஏற்பட்டு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவும் கோவை மாவட்டம் கோவைபுதூர் பகுதியில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் கிளை அமைப்பான சமஸ்கிருத பாரதியின் தமிழக - கேரள பொருப்பாளர் ஆனந்த கல்யாண கிருஷ்ணன் என்பவரது வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது பரபரப்பை அதிகரித்தது.

21 திரிணாமுல் காங். எம்.எல்.ஏக்களுக்கு பாஜக ஸ்கெட்ச்? மிதுன் சக்கரவர்த்தி பேச்சால் பரபரப்பு!

English summary

Sasikala has urged the Tamilnadu government shoul take immediate action against that whoever is involved in illegal activities like petrol bombings and provide adequate protection to the people of Tamil Nadu.