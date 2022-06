விதை கருணாநிதி போட்டது.. என்னனே தெரியாத காலத்தில்.. ஐடி துறைக்கு அடித்தளமிட்ட “தி ரியல் டான்”

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தான் வாழ்ந்த காலத்தில் நின்ற தேர்தல்களில் எல்லாம் வென்ற பெருமைக்குரியவர் கருணாநிதி. அது மட்டுமா அவரது சாதனை? அவரது ஆட்சிக்காலத்தில் அத்தனை துறைகளும் முன்னேற்றம் கண்டன. குறிப்பாக தகவல் தொழில்நுட்பம்.

இன்று, கணினியும், தகவல் தொழில்நுட்பமும் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை என்ற ஒரு சூழல் உள்ளது. அன்று கணினி என்றால் என்னவென்றே தெரியாதவர்களுக்கும் கணினி கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியவர் கருணாநிதி.

தமிழகத்தில் கணினிப் புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் கருணாநிதிதான். இன்று ஐ.டி மிக வளர்ச்சியடைந்த துறையாகிவிட்டது. சென்னை ஐடி நிறுவனங்களின் முக்கிய மையமாகிவிட்டது. அன்று கருணாநிதியால் உருவாக்கப்பட்ட டைடல் பார்க் 25 வயதை எட்டிவிட்டது.

"ரிப்பன் மாளிகையை பார்த்தாலே கருணாநிதி ஞாபகம் தான்!" உருகிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. என்னாச்சு

English summary

Today, there is nothing without computers and technology. On that day, Karunanidhi introduced computer education to those who did not know what computer was. Karunanidhi was the instigator of the computer revolution in Tamil Nadu.