"விளையாட்டு நகரம்" செங்கல்பட்டில் இடமில்லை.. திருச்சிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்.. மெய்யநாதன் தகவல்!

சென்னை: திருச்சியில் விளையாட்டு நகரம் அமைப்பதற்கான இடம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து விளையாட்டுத் துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழக விளையாட்டு வீரர்களுக்கான உதவி, செஸ் ஒலிம்பியாட், விளையாட்டு வீரர்களுக்கான உதவித் தொகை என்று பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதனிடையே சர்வதேச தரத்திலான விளையாட்டுக் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த சென்னைக்கு அருகில் பிரமாண்டமான விளையாட்டு நகரம் அமைக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தார்.

இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் ஒலிம்பிக் உள்ளிட்ட பன்னாட்டு விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி வாகை சூட ஏதுவாக இருக்கும் என்று திட்டமிடப்பட்டது.

