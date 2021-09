அதிமுக அணிக்கு குட் பை.. அமையப் போகிறதா பாமக-திமுக கூட்டணி? ராமதாசின் அடுத்தகட்ட திட்டம் என்ன?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுக பாமக கூட்டணி முறிந்துள்ள நிலையில், திமுகவுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளுமா என்று இரு கட்சி தொண்டர்களிடையே பரபரப்பான வாத விவாதங்கள் ஆரம்பித்துள்ளன.

பாமகவை பொறுத்தளவில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுடனும் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டது புதிது கிடையாது. மேலும், "இனிமேல் கூட்டணி இல்லை" என்று சொல்லிவிட்டு தனித்துப் போட்டியிட்டதும் புதிது கிடையாது.

அனைத்து வகை அரசியலையும் செய்துவிட்டது பாமக. எனவேதான் அதிமுகவுடன் கூட்டணி முடிந்த கையோடு திமுக பக்கம் பாமக சொல்லுமா என்ற பேச்சு ஆரம்பித்துள்ளது.

English summary

Will there be a DMK and PMK alliance will form as alliance with AIADMK was broken? This is the million dollar question among party cadres right now.