கேரளா வஞ்சக வலை.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ராமதாஸ் எச்சரிக்கை

சென்னை: கேரளம் விரித்துள்ள வஞ்சக வலையில் தமிழகம் ஒருபோதும் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது என்றும் முல்லைப் பெரியாற்றில் புதிய அணை கட்டுவது உள்ளிட்ட எந்த சிக்கல் குறித்தும் கேரள முதலமைச்சருடன் தமிழக முதலமைச்சர் பேச்சு நடத்தக் கூடாது என்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "முல்லைப் பெரியாற்றின் குறுக்கே புதிய அணை கட்டுவது குறித்து தமிழ்நாட்டுடன் முதலமைச்சர் நிலையிலான பேச்சுகளை அடுத்த மாதம் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக கேரள அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.முல்லைப் பெரியாற்று அணையில் தமிழ்நாட்டிற்கு உள்ள உரிமைகளை பறிக்கும் நோக்கத்துடன் கேரளம் விரித்துள்ள இருதரப்பு பேச்சு என்ற வஞ்சக வலையில் தமிழகம் ஒருபோதும் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது.

கேரள சட்டப்பேரவையில், முல்லைப்பெரியாற்றில் புதிய அணை கட்டுவது குறித்த உறுப்பினர் ஒருவரின் வினாவுக்கு, அம்மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சரின் சார்பில் விடையளித்துப் பேசிய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் கே.கிருஷ்ணன் குட்டி,''முல்லைப்பெரியாற்றில் புதிய அணை கட்டுவது குறித்து தமிழ்நாட்டு அரசுடன் பல்வேறு நிலைகளில் பேச்சுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அவை தோல்வியடைந்து விட்டன. அதைத்தொடர்ந்து திசம்பர் மாதத்தில் தமிழ்நாடு - கேரள முதலமைச்சர்களிடையே புதிய அணை கட்டுவது குறித்து பேச்சு நடத்துவதென கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளது'' எனக் கூறியுள்ளார்.

PMK founder Ramdoss has warned that Tamil Nadu should never fall into the trap set by Kerala and that the Tamil Nadu Chief Minister should not hold talks with the Kerala Chief Minister on any issue, including the construction of a new dam at Mullai Periyar.