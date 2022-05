தான் கெட்டது பத்தாது மகளையுமா? கள்ளக்காதலனால் 17 வயது மகளுக்கு பிரசவம்! உறைய வைத்த ‘புவனேஷ்வரி’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் தான் கெட்டதோடு மட்டுமல்லாது பதினேழு வயது மகளையும் கள்ளக்காதலனுடன் தவறாக பழகவிட்டதோடு, அவர் கர்ப்பமான நிலையில் காவல்துறையினருக்கு பயந்து தனது கர்ப்பிணி மகளுக்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்த கொடூர தாயை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை ஓட்டேரியை பகுதியை சேர்ந்தவர் புவனேஸ்வரி. இவரது கணவர் பாரதி 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்தனர். இதனால், புவனேஸ்வரி தனது மகளுடன் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் அவரது மகளுக்கு 17 வயது ஆனபோது, ஓட்டேரி முத்துக்குமார் என்பவருடன் புவனேஸ்வரிக்கும் இடையே கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டுள்ளது. முத்துக்குமாரும் ஏற்கனவே திருமணமாகி மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.

English summary

Police are searching for a brutal mother and her boy firiend who allegedly abused her 17 - year - old daughter and gave birth to her pregnant daughter at home out of fear of the police while she was pregnant.