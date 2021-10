சின்ன மீனைப்போட்டு.. செருப்பை இலவசமாக அனுப்பி ரூ.5 லட்சம் அபேஸ்.. பலே ஆசாமிகள் கைவரிசை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆன்லைனில் ஒரு ஜோடி செருப்பை இலவசமாக அனுப்பி வைத்து விட்டு ரூ,5 லட்சம் பறித்த மோசடி கும்பலை தேடி போலீசார் தேடி வருகின்றனர். சென்னை பெரம்பூரை சேர்ந்தவர் வினோத்(28), தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.

இவர் ஆன்லைன் விற்பனை தளம் ஒன்றில் பொருட்களை வாங்க பதிவு செய்தார், பின்னர் அவரின் வீட்டுக்கு, ஒரு ஜோடி செருப்பு இலவசமாக வந்தது, இதனால் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்.

English summary

Police are searching for a fraudulent gang who sent a pair of sandals for free online and stole Rs 5 lakh .Police have advised the public not to open and be careful if a link like this comes up