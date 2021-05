முதல்வரிடம் ரூ.1 கோடி நிதி கொடுத்த சில நாளில்.. சேகர் ரெட்டி மீது பாய்ந்த போலீஸ் கேஸ்.. அரசு அதிரடி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டியிடம் தமிழக அரசு ரூ.1 கோடி நிவாரண நிதி வாங்கிக்கொண்ட சில நாட்களில், அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்திய வழக்கு ஒன்றில் வழக்கு பாய்ந்துள்ளது.

தொழிலதிபர்.. அதிலும் மணல் அள்ளுவதன் மூலமாக அதிக பணம் அள்ளி கோடீஸ்வரராகியவர்தான் சேகர் ரெட்டி. காட்பாடியை அடுத்த தொண்டான் துளசிதாசன் இவரது சொந்த ஊர். தமிழக அரசு ஒப்பந்தங்களில் இவருக்குத்தான் முன்னுரிமை.

நல்ல பாக்டீரியாக்கள் முக்கியம்.. கொரோனா நோயாளிகளில் பாதிபேரை கொல்லும் 2ம் கட்ட பாதிப்பு.. ஐசிஎம்ஆர்

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் முன்னாள் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு நெருக்கமாக அறியப்பட்டவர். திருமலை திருப்பதியில் ஓபிஎஸ்சுடன் சேகர் ரெட்டி சேர்ந்து மொட்டை போட்டு, சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு திரும்பியபோது எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் அப்போது பெரும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தன.

English summary

Within days of the Tamil Nadu government got Rs 1 crore as relief funds from businessman Sekar Reddy, a case was filed against him for causing a loss of revenue to the state.