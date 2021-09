சாப்பாட்டில் விஷம் கலந்து.. கணவனை கொலை செய்த கொடூர மனைவி... அதிர்ச்சியில் உறைந்த தலைநகர்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் சாப்பாட்டில் விஷம் வைத்து கணவனை கொலை செய்த மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரது கள்ளக்காதலனும் கைது செய்யப்பட்டார். சென்னை சூளைமேடு கண்ணகி தெருவில் வசித்து வந்தவர் செல்வம்(42). பெயிண்டிங் வேலை செய்து வந்தார்.

இவரது மனைவி விஜயலட்சுமி(38). இவர்களுக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். .செல்வம் கடந்த 2-ம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மயங்கி விழுந்தார்.உடனடியாக அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த செல்வம், கடந்த 6-ம் தேதி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக செல்வத்தின் உறவினர் வீரபாண்டியன் என்பவர் சூளைமேடு போலீசில் புகார் கொடுத்தார்.

English summary

Police have arrested the wife who killed her husband by poisoning him with food in Chennai. Her fianc was also arrested