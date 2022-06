சின்ன குழந்தை சிறுநீர்.. ஆரம்பித்த பிரச்சினை.. காதலியிடமும் உரசல்.. இளைஞரை எரித்தே கொன்ற போலீஸ்காரர்

Chennai

சென்னை: சென்னையைச் சேர்ந்த இளைஞர் எரித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், தலைமறைவான காவலர் செந்தில் குமார் நெல்லை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளார்.

சென்னை கே.கே.நகர் விஜயராகவபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரவி. 26 வயதாகும் இவர், ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவருக்கு திருமணமாகி ஐஸ்வர்யா என்ற மனைவியும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். கடந்த 1ம் தேதி ரவி தனியாக வீட்டிலிருந்த போது மூன்று பேர் கோயம்பேடு காவல் நிலையத்தில் இருந்து வருவதாக கூறி, ரவியை அழைத்து சென்றுள்ளனர். ஆனால் காவல் நிலையத்தில் விசாரித்தபோது, அப்படி யாரையும் அழைத்து வரவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஐஸ்வர்யா, கணவர் ரவி மாயமானதாக போலீசாரிடம் புகாரளித்துள்ளார்.

Chennai youth murdered in Chengalpattu by Police Senthil kumar. He absconded for the last 2 days. Now he surrendered in Nellai Court.