பொங்கல் பண்டிகை -குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3,000 ரொக்கம் வழங்குக! ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரும் யோசனை!

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.3,000 ரொக்கமாக வழங்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் அரசுக்கு யோசனை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு என்ற பெயரில் அரசாங்கப் பணம் விரயமாக்கப்பட்டதுதான் மிச்சம் என அவர் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

O. Panneerselvam has suggested to the government that Rs.3,000 cash should be given to all family card holders on the occasion of Pongal festival.