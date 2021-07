பி.எம்.கேர்ஸ் நிதி.. வெளிப்படைத்தன்மையே இல்லை.. வெளுத்துவாங்கிய பிடிஆர்.. கையோடு சொன்ன அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: "பி.எம். கேர்ஸ் நிதிக்காக எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கிறது, எதற்காக செலவழிக்கப்படுகிறது என்ற வெளிப்படைத் தன்மை கிடையாது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசின் பொது நிவாரண நிதியில் வெளிப்படைத் தன்மை உண்டு" என்று தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு தனி இணையதளம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. சென்னை தலைமைச்செயலகத்தில் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இணையதளத்தை இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறுகையில், முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வரும் தொகையை வெளிப்படையாக அறிவிக்க இணையதளம். இதன்மூலம் எளிதாக நிவாரண நிதியை செலுத்துவதுடன் செலவு குறித்த விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

English summary

"There is no transparency as to how much money has come in and what is being spent on the PM Cares Fund, but there is transparency in the chief minister relief fund of the state of Tamil Nadu," said Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan.