உங்க 'அண்ணன்' குரங்கு மாதிரி தாவுனாரா? "காதுல பூ வச்சிருக்கோமா?" - அண்ணாமலையை விளாசிய புகழேந்தி!

Chennai

சென்னை : பத்திரிகையாளர்களை தரக்குறைவாக பேசி வரும் அண்ணாமலையால் தமிழகத்தில் பாஜக வளராது என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான புகழேந்தி.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு குறித்து அன்றைய முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, டிவியில் பார்த்துத்தான் தெரிந்து கொண்டேன் என பதிலளித்திருந்தார். இது பெரும் சர்ச்சையாக மாறியது.

தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்ததை டிவியில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் என எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னதை எப்படி பொய் என்று சொல்ல முடியும் என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

அதற்கு பதிலடியாக, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகப் பேசிய அண்ணாமலையை கடுமையாகச் சாடிப் பேசியிருக்கிறார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி.

OPS supporter Pugazhendhi, has severely criticized Annamalai for not growing bJP in Tamil Nadu, because he is talking down to journalists. Also, Pugalendhi has criticized Annamalai for he supporting Edappadi Palaniswami.