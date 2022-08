”அனைவருக்கும் தகுதியான வேலை” தமிழக அரசின் இலக்கு இதுதான்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அனைவருக்கும் வேலை என்பதைவிடவும், அனைவருக்கும் தகுதியான வேலை என்பதே இலக்கு என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் தனித் திறமையை அடையாளம் கண்டு ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கி வைத்தார். இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் இளைஞர்களைப் படிப்பில், சிந்தனையில், ஆற்றலில் மேம்படுத்துவது முக்கிய நோக்கமாகும்.

இந்த நிலையில் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் கீழ் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளுக்கான அரங்குகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் இன்று தொடங்கி வைத்தார். கல்லூரி மாணவர்களுக்கான திறன்களை மேம்படுத்த 50க்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களுடனான தமிழக அரசின் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

நான் ராசிக்காரன் இல்லை! எனக்கு ராசி மீதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது! உதயநிதி ஸ்டாலின் பளிச்!

English summary

( அனைவருக்கும் தகுதியான வேலை - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ) Chief Minister M.K.Stalin has said that the goal is more than jobs for all, but decent jobs for all.