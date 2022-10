ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் குறித்த கேள்வி.. படித்து விட்டு சொல்வதாக நழுவிய விஜயபாஸ்கர்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அளித்துள்ள அறிக்கை குறித்து விஜயபாஸ்கரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அப்போது அவர் அறிக்கையை படித்துவிட்டு பதில் அளிப்பதாக கூறினார்.

முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஜெ. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் தாக்கல் செய்த அறிக்கை இன்று தமிழக சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த அறிக்கையில், ஆணைய விசாரணையின் அடிப்படையில் சகிகலா, டாக்டர் சிவகுமார், அப்போதைய சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன், அப்போதைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் உள்பட சிலர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக ஆணையம் பரிந்துரைத்து இருந்தது. இந்த நிலையில் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் தொடர்பாக சட்டசபைக்கு வந்திருந்த முன்னாள் அமைச்சரும், எம்.எல்.ஏவுமான விஜயபாஸ்கரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதற்கு பதிலளிக்க மறுத்த விஜயபாஸ்கர், 'அறிக்கையை முழுவதுமாக படித்து விட்டு எனது பதிலை சொல்கிறேன்' என்று பதில் கூறிவிட்டு நடந்து சென்று கொண்டே இருந்தார். எனினும், விஜயபாஸ்கரிடம் செய்தியாளர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பினர். ஆனாலும் மீண்டும் அதே பதிலை கூறிவிட்டு தனது காரில் அவர் புறப்பட்டு சென்றார்.

English summary

Vijayabaskar was asked about the Arumugasamy Commission's report on Jayalalithaa's death. He then said that he would reply after reading the report.