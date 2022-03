பிளாக்மெயில் பண்றீங்களா? தேர்தல் நெருங்கிருச்சுல... அதான்! - கர்நாடக அரசுக்கு ராமதாஸ் கண்டனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கோதாவரி - காவிரி இணைப்புத் திட்டம் தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லாவிட்டால் அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருப்பதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்திருக்கும் அறிக்கையில் தெரிவித்து இருப்பதாவது, "காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகேதாட்டு அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசைக் கண்டித்து கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.

கோதாவரி - காவிரி இணைப்புத் திட்டம் தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லாத பட்சத்தில், அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த கர்நாடகம் அனுமதிக்காது என்று தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.

கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு திட்டம்..விரைந்து செயல்படுத்த தமிழக அரசு வலியுறுத்தல்..அடம் பிடித்த கர்நாடகா

English summary

Ramdas, the founder of the PMK, has condemned the resolution in the Karnataka Legislative Assembly saying that all aspects of the Godavari-Cauvery Link project will not be allowed to proceed unless they are acceptable.