ராமஜெயம் கொலை.."க்ளூ".. குற்றவாளிகளை நெருங்கியாச்சு? டிஜிபி ஷகீல் அக்தர் சொல்வதை பாருங்கள்!

சென்னை: ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் விசாரணை நடந்து கொண்டிருப்பதாக சிபிசிஐடி டிஜிபி ஷகீல் அக்தர் கூறியுள்ளார். கொலை தொடர்பாக சில தகவல்கள் கிடைத்திருப்பதாகவும், அது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார்.

திருச்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் கே.என் நேருவின் தம்பி ராமஜெயம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு மர்ம நபர்களால் கடத்தி கொலை செய்யப்பட்டார். அவரது உடல் திருச்சி - கல்லணை சாலையில் உள்ள திருவளர்ச் சோலையில் காவிரி ஆற்றின் கரையோரம் இரும்பு கம்பிகளால் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் கிடந்தது.

இது குறித்து ஸ்ரீரங்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த வழக்கில் இதுவரை குற்றவாளிகள் யார், என்ன காரணத்திற்காக கொலை நடந்தது என்பது குறித்து எந்தத் தகவலும் தெரியவில்லை. ராமஜெயத்தை கடத்தி கொலை செய்தது யார் என்பது பற்றி மர்மமாகவே உள்ளது. இந்த நிலையில் வழக்கை எஸ்.பி ஜெயக்குமார் தலைமையிலான டி.எஸ்.பி மதன் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் 40 பேர் கொண்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

CBCID DGP Shakeel Akhtar said that the investigation into the Ramajayam murder case is going on. He said that some information has been received regarding the murder and investigation is going on.