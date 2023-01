டைம் வேஸ்ட்..மணி வேஸ்ட்! மொத்தமாய் இறங்கும் பவர்! ஈரோடு இடை தேர்தலை புறக்கணித்த பாமக! இதுதான் காரணம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் திமுக கூட்டணியும் அதிமுக கூட்டணியும் களமிறங்குவது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், பாமக போட்டியிலிருந்து விலகி இருக்கிறது. இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து பாமக நிர்வாகிகள் முக்கிய தகவல் ஒன்றை தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா திடீர் மரணம் அடைந்த நிலையில் அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனையடுத்து தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது.

திமுக ஆட்சியை கைப்பற்றிய பிறகு நடைபெறும் முதல் இடைத்தேர்தல் என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் அந்த தொகுதி மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இளங்கோவனின் மகன் சஞ்சய் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என யூகங்கள் கிளம்பி இருக்கிறது.

