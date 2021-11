2 நாள் மழையைக் கூட சமாளிக்க முடியாமல் திணறுகிறார்களே...அதிமுக ஒத்துழைக்க தயார் - ஆர் பி உதயகுமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழை வெள்ளத்தை முன்கூட்டியே கணிக்கத் தவறியதால் இரண்டு நாள் மழையை கூட சமாளிக்க முடியாமல் திமுக அரசு திணறுவதாக முன்னாள் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் ஆர்.பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார். அதிமுக ஆட்சியில் மழை பாதிப்பு காலங்களில் அம்மா உணவகங்கள் மூலமாக இலவச உணவுகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் ஆர்.பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னையில் இரண்டு நாட்களாக கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் பெருவெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. இதுபோல பெருமழை பெய்யும் என்று எந்த வானிலை முன்அறிவிப்பும் தெரிவிக்கவில்லை.

சென்னை புளியந்தோப்பு ஆரம்ப சுகாதார மையத்தை மழை நீர் சூழ்ந்ததையடுத்து, அங்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கைக்குழந்தை உட்பட ஐந்து நோயாளிகளை தீயணைப்பு துறையினர் ரப்பர் படகு மூலம் மீட்டுள்ளனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக சென்னை முழுவதும் நீர் தேங்கியுள்ளது.

டாஸ்மாக் திறப்பு மாறி மாறி விமர்சித்த திமுக அதிமுக..சூப்பராக பதிலளித்த விவாதத்தை முடித்த துரைமுருகன்

English summary

Former Disaster Management Minister RP Udayakumar has said that the DMK government could not cope with even two days of rain due to failure to predict floods. RP Udayakumar also said that during the AIADMK regime, free meals were provided by Amma restaurants during the rainy season.