கிருபானந்த வாரியாருக்கு அன்று திமுகவினரால் நடந்தது என்ன..? - அண்ணா பற்றி என்ன பேசினார் தெரியுமா?

சென்னை: கிருபானந்த வாரியாருக்கு நடந்தது பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் நடக்கும் என தி.மு.க எம்.பி ஆர்.எஸ்.பாரதி எம்.பி பேசியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக முதல்வராக இருந்த அறிஞர் அண்ணாவின் அவர் உடல்நலக் குறைவின்போது, அவர் பற்றி கிருபானந்த வாரியார் பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது.

இதைத்தொடர்ந்து கிருபானந்த வாரியாருக்கு தி.மு.கவினரால் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டதால் அவரது சொற்பொழிவுக் கூட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

DMK MP RS Bharathi MP reminds Annamalai about what happened to Kirupanandha variyar. In 1969, strong opposition to Kirupanandha variyar due to his speech about Former Chief Minister Annadurai during his ill health.