'ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணி' காவல்துறை நிபந்தனை: பாரபட்சமான முடிவு.. Shame on TN Police- ஹெச்.ராஜா ட்வீட்

சென்னை: ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு காவல்துறை விதித்த நிபந்தனை அரசியல் நிர்பந்தத்தால் எடுக்கப்பட்ட பாரபட்சமான முடிவு என்பது தெளிவாக தெரிவதாகவும் Shame on TN Police என்றும் ஹெச்.ராஜா ட்வீட் பதிவிட்டுள்ளார்.

காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் கடந்த அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி கோரியது.

பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் 50 இடங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலத்தை நடத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக டிஜிபிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

குழப்பத்துக்குப் பின் 3 மாவட்டங்களில் பேரணி நடத்திய ஆர்.எஸ்.எஸ்.- ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் குவிப்பு!

H.Raja tweeted that the condition imposed by the police on the RSS rally was clearly a biased decision based on political compulsion and Shame on TN Police.