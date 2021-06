அம்மாவாக இருந்து உதவுங்கள் ப்ளீஸ்.. இளம்பெண் கோரிக்கை.. பொன்மகளுக்கு விரைவில் வேலை என முதல்வர் உறுதி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கொரோனா நிதிக்காகச் சேலத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது 2 பவுன் தங்க சங்கிலியை வழங்கியுள்ளார். அத்துடன் வேலையில்லாமல் தவிக்கும் தனக்கு அம்மாவாக இருந்து வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கிக் கொடுத்தால் நன்றியுடன் இருப்பேன் என்று முதல்வருக்கு அளித்த கோரிக்கை மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு நேற்று சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது சேலத்தில் அமைந்துள்ள மேட்டூர் அணையைத் திறந்து வைத்தார்.

அப்போது அவரிடம் பொதுமக்கள் பலரும் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர். அதில் சேலத்தைச் சேர்ந்த சௌமியா என்பவர் அளித்த மனு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

English summary

A woman from Salem has donated her 2 sovereign gold chain to the CM's Corona Fund. She also mentioned that She would be grateful if She could create a job as she is unemployed.