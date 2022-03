ஜெ.மனநிலையில் வலம் வரும் சசிகலா... சரிசமமாக அமர்ந்த ஓபிஎஸ் தம்பி - திருச்செந்தூரில் நடந்தது என்ன

Chennai

சென்னை: தன் முன்னால் எல்லோரும் பணிவாகவும் பவ்யமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் சசிகலா. ஆனால் நடப்பதோ வேறு மாதிரியாக உள்ளது. தன்னை பார்க்க வரும் அதிமுகவினர் சரிசமமாக தன்னுடன் அமர்ந்து பேசுவதை சசிகலாவால் ஜீரணிக்க முடியாமல் உள்ளதாம். ஓபிஎஸ் தம்பி ஓ.ராஜா உடன் திருச்செந்தூரில் நிகழ்ந்த பேச்சுவார்த்தை பற்றிய தகவல்களும் கசிந்துள்ளன.

ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தவரை அவருடனேயே வலம் வந்தார் சசிகலா. ஜெயலலிதா இருக்கும் அறை பக்கம் கூட ஒரு ஈ, கொசு கூட பறக்க முடியாத அளவிற்கு செக்யூரிட்டி இருக்கும். தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கோ, ஆலய தரிசனத்திற்கு ஆன்மீக பயணமாக சென்றாலோ ஜெயலலிதா செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அலைகடலென தொண்டர்கள் கூடுவார்கள்.

ஜெயலலிதாவை பார்த்தாலே நிர்வாகிகளின் முதுகு வளைந்து பணிவும் பக்தியும் தானாக வரும். ஜெயலலிதாவின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற நிர்வாகிகள் அலைமோதுவார்கள். இதை எல்லாம் நேரில் இருந்தே பார்த்தவர் சசிகலா.

ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு அதே போல சில நாட்கள் நடந்தது. எல்லாம் சசிகலா சிறைக்குப் போகும் வரைத்தான்.

திருச்செந்தூரில் ஓ பன்னீர் செல்வம் தம்பி ராஜா விகே சசிகலாவுடன் சந்திப்பு

Sasikala Tiruchendur tour: (சசிகலா ஓ.ராஜா சந்திப்பு திருச்செந்தூரில் நடந்தது என்ன) Sasikala could not digest the fact that the superintendent who came to see him was sitting and talking with him on an equal footing. Information about the talks with OBS brother O. Raja in Thiruchendur has also been leaked.