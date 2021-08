அதிமுக கொடியோடு சசிகலா.. எடப்பாடி-ஓபிஎஸ் கூட அமர்ந்த ஸ்டாலின்.. மதுசூதனன் வீட்டில் பரபர காட்சிகள்

Chennai

சென்னை: அதிமுக அவைத் தலைவர் மறைந்த மதுசூதனன் உடலுக்கு சசிகலா இன்று நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது அவர் அதிமுக கொடி பொருத்திய காரில் சென்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அதிமுக அவைத் தலைவராக இருந்த மதுசூதனன், கொரோனா தொற்றாலும் பிறகு, சிறுநீரக பாதிப்பாலும் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

80 வயதான மதுசூதனன், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று மாலை உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, இன்று மாலை 4 மணி அளவில் மூலக்கொத்தளம் மின்மயானத்தில் மதுசூதனன் உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது..

English summary

Sasikala today paid tributes to the late Madhusudhanan, the leader of the AIADMK. Then he went in the car fitted with the AIADMK flag and caused a stir. CM MK Stalin paid homage to the body of Madhusudhanan with a flower ring. Former Chief Minister Edappadi Palaniswami, former Deputy Chief Minister O.Panneer Selvam, former AIADMK senior ministers, AIADMK legislators and executives were there then. Stalin sat there for a few minutes. At that time, the OPS sat on Stalin's left and Edappadi Palaniswami on his right.