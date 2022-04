ம்ஹூம்.. சசிகலா இனிமேல் அறிக்கையில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த கூடாது: அதிமுக வக்கீல் அதிரடி பேட்டி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நீக்கி பொதுக்குழு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது எதிர்த்து சசிகலா தொடர்ந்த மனுவை சென்னை மாவட்ட கூடுதல் உரிமையியல் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அதிமுகவிற்கும் சசிகலாவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளதாக அதிமுக வழக்கறிஞர் பாலமுருகன் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொது செயலலராக இருந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு 2016ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 29ஆம் தேதி கட்சியின் பொது செயலாளராக வி.கே.சசிகலாவையும், துணை பொது செயலாளராக டி.டி.வி.தினகரனை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அதிமுக தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்பின்னர் சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறை சென்ற பிறகு, 2017ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், சசிகலா மற்றும் தினகரன் ஆகியோரை பதவிகளில் இருந்து நீக்கம் செய்து ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் அறிவித்தனர்.

English summary

Judgement for ops-eps case against sasikala: (சசிகலாவிற்கு எதிராக நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அதிமுக வக்கீல் பேட்டி)The Chennai District Additional Court has dismissed Sasikala's petition challenging the General Committee's decision to remove Sasikala as AIADMK General Secretary. AIADMK lawyer Balamurugan has said that this has confirmed that there is no connection between AIADMK and Sasikala.