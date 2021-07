போயஸ் கார்டனிலிருந்து ஜெ. என்னை வெளியேற்றியது மக்களை நம்ப வைக்கதான்- சசிகலா பேட்டி! சோ பற்றி ஆதங்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மற்றும் தனக்கு இடையேயான உறவு எப்படிப்பட்டது என்பது பற்றி மனம் திறந்துள்ளார் சசிகலா.

சட்டசபைத் தேர்தலுக்கு முன்பாக அரசியலில் இருந்து விலகி இருப்பதாக அறிவித்த சசிகலா, தற்போது மறுபடியும் மக்களை சந்திக்கப் போவதாக அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் தொலைபேசியில் உறுதிமொழி அளித்து வருகிறார்.

சசிகலாவின் மறு அரசியல் பிரவேசம் அதிமுகவில் எந்தமாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் நிலையில், தி வீக் என்ற ஆங்கில வார இதழுக்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார் சசிகலா.

பலரும் இதுவரை அறிந்திராத பல சுவாரசிய தகவல்களை சசிகலா அந்த பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார். குறிப்பாக போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் இருந்து சசிகலாவை ஜெயலலிதா வெளியேற்றிய நிகழ்வுகள் நடந்தன எப்படி நடந்தன என்பது பற்றி அவர் மனம் திறந்துள்ளார். இதோ அவரது பேட்டியிலிருந்து..

English summary

Sasikala says Jayalalitha expelled her from the AIADMK only for people's sake but they both talked over the phone everyday.