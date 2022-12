தூத்துக்குடி துப்பாகிச் சூடு! ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தண்டிப்போம் எனக் கூறினீரே! நீதி கோரும் எஸ்.டி.பி.ஐ

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 17 அதிகாரிகள் மீதும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமே தவிர துறை ரீதியான நடவடிக்கையை யாரும் கேட்கவில்லை என எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தண்டிப்போம் எனக் கூறிவிட்டு முதல்வர் இப்போது சட்ட நடவடிக்கை ஏன் எடுக்கவில்லை எனக் கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நெல்லை முபாரக் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

SDPI said that legal action should be taken against all the 17 officers involved in the Thoothukudi shooting incident but no one asked for departmental action.