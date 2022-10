தனியார் நிறுவனங்களில் 80% வேலை தமிழருக்கே என உடனே தனிச்சட்டம் இயற்றுங்கள்.. சீமான் பரபர வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தனியார் நிறுவனங்களில் 80 சதவீத வேலைவாய்ப்பினை தமிழருக்கே வழங்க தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் தனியார் நிறுவனங்கள், வட மாநிலத்தவர்களையே பணியமர்த்தும் போக்கு அண்மைக்காலமாக அதிகரித்து வருகிறது என சீமான் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இந்தி மொழி ஆதிக்கத்தைத் தீவிரமாக எதிர்க்கும் வீரமிகுந்த தமிழ்மண், திட்டமிட்டுக் குடியேற்றப்படும் இந்தி மொழியினரின் ஆதிக்கத்தை எதிர்க்க முடியாமல் தடுமாறுவது வரலாற்றுப் பெருந்துயர் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், ஆந்திரா மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ளதுபோல் இங்கும், தனியார் நிறுவனங்களில் 80 சதவீத வேலைவாய்ப்பை மண்ணின் மைந்தர்களான தமிழர்களுக்கே ஒதுக்க தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has insisted that Tamil Nadu government should enact a separate law to reserve 80 percent of employment in private companies to Tamils, as is the practice in Andhra and Haryana states.