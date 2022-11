அதிமுக அரசு வஞ்சித்தது.. அதையே நீங்களும் தொடர்வதா? ‘பச்சைத் துரோகம்’ - பாய்ந்து வந்த சீமான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணிபுரியும் கணினி உதவியாளர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்யாமல் காலம் தாழ்த்தி வரும் தமிழ்நாடு அரசின் மெத்தனப் போக்கு வன்மையான கண்டிக்கதக்கது என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக அரசைப் போல் திமுக அரசும் கணினி ஊழியர்களை ஏமாற்றி வருவதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற உறுதிமொழியுடன் பணியில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த 15 ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றியும் இன்று வரை பணி நிரந்தரம் செய்ய மறுத்து வருவது வேதனை அளிப்பதாக சீமான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

NTK leader Seeman has said that the lax attitude of Tamil Nadu government, which has been delaying the job permanent of the computer assistants who have been working for more than 10 years in the panchayat union offices, is highly reprehensible.