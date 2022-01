குமரி அனந்தனுக்கு காமராசர் விருது.. தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் கெளரவம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குமரி அனந்தனுக்கு காமராஜர் விருது தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவள்ளுவர் விருது காமராசர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.இந்த விருது பெரும் நபர்களுக்கு விருதுத் தொகையாக ஒரு லட்சம் ரூபாயும் 8 கிராம் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் தகுதி உரை ஆகியவை வழங்கப்பட்டு மரியாதை செய்யப்படுவது வழக்கம்.

இந்நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான காமராசர் விருது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் குமரி அனந்தனுக்கும், திருவள்ளுவர் விருது திருச்சியைச் சேர்ந்த மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கும் வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

English summary

It has been announced that the Kamaraj Award will be presented to senior Congress leader Kumari Ananthan on behalf of the Government of Tamil Nadu.