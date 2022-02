வெற்றிக்கணக்கை கவுன்சிலராக தொடங்கிய பரிதி இளம் சுருதி...சிவகாமிக்கு தோல்வியை பரிசளித்த மக்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் சென்னை மாநகராட்சியில் 99வது வார்டில் இரட்டை இலை கட்சியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சிவகாமியை தோற்கடித்துள்ளார் திமுகவின் பரிதி இளம் சுருதி. வார்டு கவுன்சிலாக வெற்றிக்கணக்கை தொடங்கியுள்ளார் பரிதி இளம் சுருதி.

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. சென்னை மாநகராட்சியை எந்தக் கட்சி கைப்பற்றி வாகை சூடப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரத்தின் படி சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தம் உள்ள 200 வார்டுகளில் பல இடங்களில் திமுக முன்னிலையில் உள்ளது.

அரியலூர் மாணவி மரணம்.. பாஜகவை ஒதுக்கி தள்ளிய மைக்கேல்பட்டி! தோல்வி அடைந்த வியூகம்! திமுக மாஸ் வெற்றி

சென்னையில் உள்ள 16 சட்டசபைத் தொகுதிகளிலும் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே எம்.எல்.ஏக்களாக உள்ள நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் 90% இடங்களை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் திமுக செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னை மேயர் பொறுப்பிற்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவார் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில் தமிழக அரசின் அரசாணை அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டது. இருப்பினும் திமுகவின் முன்னணி தலைவர்களாக பொறுப்பு வகித்த வாரிசுகள் இத்தேர்தலில் வேட்பாளராக களம் இறங்கி உள்ளனர்.

English summary

Sivagami IAS defeat in 99th ward of Chennai corporation Election:( சிவகாமி ஐஏஎஸ் தோல்வி) Paruthi Ilam Suruthi has defeated former IAS officer Sivagami, who contested in the 99th Ward Irattai Ilai in the Chennai Corporation in the AIADMK alliance. Paruthi Ilam Suruthi has begun a winning streak as a ward councilor.