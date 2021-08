எஸ்.பி வேலுமணிக்கு எதிராக ஆர் எஸ் பாரதி தொடர்ந்த வழக்கு... லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டும் பின்னணியும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: என் மீதானக் குற்றச்சாட்டை ஸ்டாலின், நிரூபணம் செய்தால், நான் அரசியலைவிட்டே விலகிக் கொள்கிறேன். அதேபோல், நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டால், மு.க.ஸ்டாலினும் தி.மு.க தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சவால் விட்டிருந்தார் எஸ்.பி வேலுமணி. அவரது வீட்டில்தான் தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் எஸ்.பி வேலுமணி உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தி.மு.கவின் ஆர்.எஸ்.பாரதி மற்றும் அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் ஜெயராம் வெங்கடேசன் ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கு தற்போது எஸ்.பி வேலுமணிக்கு எதிராக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

எஸ்.பி வேலுமணி மீது சொத்துக்குவிப்பு வழக்குப்பதிவு: 50 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் ரெய்டு!

காலை முதல் எஸ்.பி வேலுமணிக்குச் சொந்தமான வீடுகளிலும் அவரது உறவினர் வீடுகளிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எம்எல்ஏ விடுதியில் எஸ்.பி வேலுமணியிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

எஸ்.பி வேலுமணியின் வீடு, சகோதரர் வீடு, உறவினர்கள் வீடு என தொடர்ந்த ரெய்டு ஆடிட்டர் வீடு வரை நீண்டுள்ளது. இந்த ரெய்டுக்கும் வழக்குப் பதிவுக்கும் மூல காரணமே திமுகவின் ஆர்.எஸ்.பாரதி மற்றும் அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் ஜெயராம் வெங்கடேசன் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்குதான் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வெள்ளை அறிக்கையை காரணம் காட்டி மின்சாரம், பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்தக் கூடாது.. அன்புமணி அறிக்கை

English summary

Anti-corruption police raided SP Velumani's house and registered a case against 17 persons including SP Velumani. The case against DMK's RS Bharathi and Jayaram Venkatesh on behalf of the Arappor movement is currently pending against SP Velumani.