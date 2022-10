‛தமிழிலேயே பேசுங்க’.. பாஜக நயினார் நாகேந்திரனை கலாய்த்த சபாநாயகர் அப்பாவு.. சட்டபையில் ஒரே சிரிப்பலை

Chennai

சென்னை: இந்திக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் தீர்மானத்தின் மீது எம்எல்ஏக்கள் பேசினார். அப்போது, பாஜகவின் நயினார் நாகேந்திரனை பார்த்து சபாநாயகர் அப்பாவு, ‛‛தமிழிலேயே பேசுங்கள்'' எனக்கூறியது சட்டசபையில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

உள் துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழி குழு சமீபத்தில் பரிந்துரை ஒன்றை அளித்து இருந்தது. அதில் இந்தி மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் உள்ள ஐஐடி, ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்களில் இந்தி மொழி பயிற்று மொழியாகக் கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்றும் ஆங்கிலத்தை விருப்ப மொழியாக மட்டுமே வைத்து இருக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் வேலைவாய்ப்பு தேர்வுகளிலும் இந்தி மொழி அவசியமாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

The MLAs spoke on the resolution against Hindi in the Tamil Nadu Assembly today when it was unanimously passed. At that time, Speaker Appavu says to BJP's Nainar Nagendran, Speak in Tamil'' which caused laughter in the assembly.