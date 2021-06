8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீது பதிந்த வழக்குகள் வாபஸ்.. மு.க. ஸ்டாலின் அதிரடி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படுவதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறுகையில் நீதிக்கட்சியின் தொடர்ச்சி பேரறிஞர் அண்ணா...

அண்ணாவின் தொடர்ச்சி கலைஞர்... கலைஞரின் தொடர்ச்சி நான்...

மோடிகள் அனைவருமே திருடர்கள்.. பிரசாரத்தின்போது சரச்சை பேச்சு.. நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான ராகுல் காந்தி

English summary

CM MK Stalin in his speech says that cases filed against protestors of 8 way green path, hydrocarbon, nutrino will be withdrawn.