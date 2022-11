கனிமொழி கொடுத்த ஃபைலை ‘டிக்’ அடித்த ஸ்டாலின்! முக்கிய பதவி பெற்ற ரத்னா! ‘ஃப்ரீஹேண்ட்’ மகளிரணி ஹேப்பி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக மகளிரணி நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழியின் பரிந்துரைகள் அப்படியே தலைமையால் ஏற்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் அறிவாலய வட்டாரத்தினர். கனிமொழி கொடுத்த ஃபைல் அப்படியே, நியமனமாக மாறி இருக்கிறதாம்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளராக கனிமொழி கருணாநிதி நியமிக்கப்பட்டு ஒன்றரை மாதங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில், இன்று மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கனிமொழி கருணாநிதி வகித்து வந்த திமுக மகளிரணி செயலாளர் பதவிக்கு ஹெலன் டேவிட்சன், மகளிரணி தலைவராக விஜயா தாயன்பன், ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இளைஞரணி துணை செயலாளர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Arivalayam sources say that the recommendations of DMK Deputy General Secretary Kanimozhi, who was DMK Women's Secretary, have been accepted fully by chief MK Stalin. Kanimozhi karunanidhi's supporters got key posts in DMK Womens wing.