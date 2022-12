Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நாளை அமைச்சராக பதவியேற்க இருக்கும் நிலையில், ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை பணியிடம் மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பட்டியல் தயாரித்து இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகராக, தயாரிப்பாளராக செயல்பட்டு கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் அரசியலில் தன்னை தீவிரமாக ஈடுபடுத்த தொடங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின் 2019 மக்களவைத் தேர்தல், 22 தொகுதி இடைத்தேர்தல்களில் திமுகவுக்காக பிரச்சாரம் செய்தார்.

அதேபோல், அப்போதைய மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிரான போராட்டங்களிலும் தீவிரமாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டு இளைஞரணி செயலாளர் பதவியை வழங்கியது திமுக.

English summary

While DMK Youth Secretary Udayanidhi Stalin will be sworn in as Minister tomorrow, IAS. According to reports, Chief Minister M.K.Stalin is preparing the list after consulting with the officials regarding the transfer of officials.