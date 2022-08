ஏங்க EB ஆபிசர்ஸ் கரண்ட போட்டு விடுங்க! சின்ன மழைக்கே இப்படியா? புலம்பித் தவிக்கும் சென்னை வாசிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை புறநகர் பகுதியான சிங்கப்பெருமாள் கோவில் மறைமலைநகர் இரண்டு மணி நேரமாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவினாலும் மின்வெட்டு பாதிப்பால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும், இன்னும் சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

a suburb of Chennai was lashed by heavy rain for two hours, but the heat subsided and the weather was cool, but the people were suffering due to the power cut.