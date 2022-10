டைம் வரட்டும்.. வெயிட்! எடப்பாடியை “டீலில்” விட்ட டெல்லி.. “பாய்ச்சலுக்கு” ரெடியாகும் பன்னீர்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்திருக்கும் சூழலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை சேர்ந்த மேலும் சிலர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக விவாதிக்க கடந்த ஜூன் மாவட்டச் செயலாளார்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமையகத்தில் கூட்டப்பட்டது. அப்போது ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் இடையே வெடித்த மோதல் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது.

அதன் விளைவாகவே முதல் பொதுக்குழுக் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஜூலை 11ம் தேதி இரண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டி தன்னை பொதுச்செயலாளராக மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

