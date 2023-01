திடீரென ‘நம்பர்’ கேட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்.. “கேட்டு சொல்றேன்”.. எடப்பாடி தரப்பு வழக்கறிஞர் சொன்ன பதில்!

Chennai

சென்னை : ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் பங்கேற்றனர் என உச்ச நீதிமன்றம் எழுப்பிய கேள்விக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வழக்கறிஞர், தனது மனுதாரரை கேட்டுச் சொல்வதாகத் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த ஜனவரி 4ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வரும் விசாரணையில் ஓபிஎஸ் தரப்பு முன்வைத்த வாதங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் நேற்று பலமான வாதங்களை எடுத்து வைத்தது ஈபிஎஸ் தரப்பு.

குறிப்பாக, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என்பவர்கள் அடிப்படைத் தொண்டர்களின் பிரதிநிதிகள் தான், எல்லாவற்றிற்கும், ஒன்றரைக் கோடி உறுப்பினர்களிடம் செல்ல முடியாது என்பதால் தான் பொதுக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் எடுக்கும் முடிவை அடிப்படை உறுப்பினர்களின் முடிவாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என ஈபிஎஸ் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

ஒட்டுமொத்த கட்சியும் ஒரு திசையில் இயங்க ஓபிஎஸ், வைரமுத்து மட்டும் வேறு திசையில் இயங்குவதாகவும் ஈபிஎஸ் தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்துள்ளது. இதையடுத்து இந்த வழக்கு இன்றைக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

