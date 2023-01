98.5 % இங்கே.. 1.5 அங்கே.. எல்லாம் சாதகமாக வரும்.. திருப்புமுனை ஏற்பட போகுது.. செங்கோட்டையன் பரபர

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பெரும் திருப்பு முனையாக அமையும் என்றும், 98.5 சதவீதம் கட்சியினர் நம்மிடத்தில் தான் உள்ளனர். 1.5 சதவீதம் தான் அங்கே இருக்கிறது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பும் நமக்கு சாதகமாகவே வரும் என்று செங்கோட்டையன் பேசினார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ. திருமகன் ஈவெரா மரணம் அடைந்ததார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி வரும் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத் தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட்டுகள், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளன.

Erode East Constituency by-election will be a major turning point. 98.5 percent of the party members are with us. Sengottaiyan said that only 1.5 percent is there and the Supreme Court decision will be in our favor.