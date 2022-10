வாடகைத்தாய் பண்ணைகள்..அதிகாரிகள் அதிரடி ஆய்வு..வணிகமயமாகும் தாய்மை..மருத்துவர்கள் கூறும் தீர்வு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூளைமேட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் வாடகை தாய்மார்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்ட இடத்தில் மூன்று பேர் கொண்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் யாரும் சட்டவிரோதமான முறையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனரா என்றும் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

வாடகைத்தாய் என்ற சொல் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக பரபரப்பாக ஊடகங்களில் அடிபட்டு வருகிறது. அதற்குக் காரணம் வாடகைத்தாய் மூலம் நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியில் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டதுதான்.

நடிகை நயன்தாரா - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் கடந்த ஜூன் 9ஆம்தேதி நடந்தது. இந்நிலையில், தங்களுக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதாக விக்னேஷ் சிவன் கடந்த 9ஆம்தேதி ட்விட்டரில் தெரிவித்தார். திருமணமான நான்கே மாதங்களில் குழந்தை பிறந்ததால், அவர்கள் வாடகைத் தாய்மூலம் குழந்தை பெற்றதாக கூறப்பட்டது. இதனையடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் கருத்துக்கள் பதிவிடப்பட்டன. வாடகைத்தாய் வணிகமயமாகிறதா என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.

English summary

A three-member team of health officials conducted a surprise inspection at the private Fertility centre hospital in Choolaimet where the surrogate mothers were reportedly kept. Officials also investigated whether any pregnant mothers were illegally housed.