அரசியல்வாதிகளை நடுங்க செய்த டிஎன் சேஷன்.. யார் இவர்? உச்சநீதிமன்றம் நினைவுகூற இதுதான் காரணம்!

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: தேர்தல் ஆணையத்தின் சுதந்திரம் தொடர்பான ஒரு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், டி.என். சேஷனை நினைவுக்கூரியது அரசியல் களங்களையும் தாண்டி பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

"எத்தனையோ தலைமை தேர்தல் ஆணையர்கள் வந்து சென்றுவிட்டனர். ஆனால் டி.என். சேஷனை போல நெஞ்சுரம் மிக்க ஒரு அதிகாரி இதுவரை வரவில்லையே.." என உச்ச நீதிமன்றம் கூறும் அளவுக்கு அவர் என்ன சாதித்துவிட்டார் என பலர் நினைக்கலாம்.

ஆனால், மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவில் தேர்தல் திருவிழா போல கொண்டாடப்படுவதற்கும், தேர்தல் நடைமுறைகளில் நாட்டு மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதற்கும் டி.என். சேஷன் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகளே காரணம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இறந்து 3 வருடங்களாகியும் கூட இன்று வரை டி.என். சேஷன் என்ற பெயர் நாடு முழுவதும் அதிர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு என்ன காரணம்? வாருங்கள் பார்க்கலாம்.

English summary

T.N. Seshan was a former chief election commissioner of India. During his tenure, he introduced so many reforms in electoral procedure.