அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தமிழக சட்டசபை கூட்டம்! ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகிறது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழக சட்டசபை கூட்டம் வரும் அக்ட்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்கக்கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்தக் கூட்டத் தொடர் 4 நாட்கள் முதல் 5 நாட்கள் வரை மட்டுமே நடைபெறக்கூடும் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

ஆன்லைன் சூதாட்டத் தடைச் சட்டம், ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை தாக்கல் உள்ளிட்ட இன்னும் சில முக்கிய நிகழ்வுகளை இந்தக் கூட்டத்தொடரில் எதிர்பார்க்கலாம்.

English summary

The Next Tamil Nadu Assembly session may begin on October 17. It is also reported that this Assembly Meeting may be held for 4 to 5 days only. Some more important events can be discussed during this meeting, including the Prohibition of Online Gambling Act and the submission of the Arumugasamy Commission's report and much more.